شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الفائزين فى جوائز Tony Awards لـ عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ ساعات حفل توزيع جوائز Tony Awards في دورتها الـ75، بـ قاعة راديو سيتي للموسيقي بنيويورك، وقدم حفل الجوائز عدد من الفنانين، منهم أوتكارش أمبودكار وسكايلر أستين وزاك براف ودانييل بروكس وداني بورستين وجيسيكا شاستين وليلي كوبر وبريان كرانستون وويلسون كروز واندرو جارفيلد وهادجنز فانيسا وجينيفر هدسون وباريس جاكسون وصموئيل جاكسون وآخرين.

وهذه قائمة الجوائز لـ Tony Awards لـ عام 2022:

أفضل مسرحية

"The Lehman Trilogy"

أفضل مسرحية موسيقية

"A Strange Loop"

أفضل إعادة إحياء لمسرحية

"Take Me Out"

أفضل إعادة إحياء لأغانى موسيقية

"Company"

أفضل أداء لممثل في دور قيادي في مسرحية

سيمون راسل بيل ، "The Lehman Trilogy"

أفضل أداء لممثلة في دور قيادي في مسرحية

ديردري أوكونيل، “Dana H”.

أفضل ممثل في دور قيادي في مسرحية موسيقية

مايلز فروست ، "MJ

أفضل ممثلة في دور قيادي في مسرحية موسيقية

جواكينا كالوكانجو، "Paradise Square"

أفضل أداء لممثل في دور مميز في مسرحية

جيسي تايلر فيرجسون، "Take Me Out"

أفضل أداء لممثلة في دور مميز في مسرحية

فيليسيا رشاد، "Skeleton Crew"

أفضل ممثل في دور مميز في مسرحية موسيقية

مات دويل ، "Company"

أفضل أداء لممثلة في دور مميز في مسرحية موسيقية

باتي لوبوني ، "Company"

أفضل إخراج للمسرحية

سام ميندز، "The Lehman Trilogy"

أفضل إخراج لمسرحية موسيقية

ماريان إليوت، "Company"

أفضل تصميم لمسرحية ذات مناظر خلابة

إس ديلفن ، "The Lehman Trilogy"

أفضل تصميم موسيقي

بانى كريستى، "Company"

أفضل مسرحية موسيقية مستوحاة من كتاب

"A Strange Loop"

مايكل ر.جاكسون

أفضل موسيقى أو كلمات أصلية

" Six: The Musical"

الموسيقى والأغاني: توبي مارلو ولوسي موس

أفضل تصميم أزياء لمسرحية

مونتانا ليفي بلانكو ، " The Skin of Our Teeth "

أفضل تصميم أزياء لـ مسرحية موسيقية

جابرييلا سليد ، "SIX: The Musical"

أفضل تصميم إضاءة لمسرحية

جون كلارك، The Lehman Trilogy

أفضل تصميم إضاءة لمسرحية موسيقية

ناتاشا كاتز ، "MJ"

أفضل تصميم صوتي لمسرحية

ميخائيل فيكسيل ، دانا هـ.

أفضل تصميم صوتي لـ مسرحية موسيقية

جاريث أوين، "MJ"

أفضل تصميم رقصات

كريستوفر ويلدون ، "MJ"

أفضل أوركسترا

سايمون هيل ، "Girl From The North Country"