شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يعلن عن خطته الفنية فى مؤتمر صحفي بمدينة سنبل الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد النجم الكبير محمد صبحي مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل الموافق 16 يونيو الساعة السادسة مساء بمدينة سنبل ، وذلك للاعلان عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة ، والتي ستشمل عروضا مسرحية وفيلما سينمائيا ومسلسلا ، وسيكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل هذه المشاريع ونجومها المشاركين معه في كل المشاريع الفنية المتنوعة.

النجم الكبير محمد صبحي كان قد كرمه المتروبوليتان الأمريكية وأهدته البث المباشر لأوبرا "هاملت " للموسيقار العالمي برات دين وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم ، وذلك تقديرا لجهوده المستمرة في إثراء الحياة الإبداعية فى مصر، ولكونه أيقونة مهمة في الحياة الفنية والثقافية .

محمد صبحي كُتب اسمه من قبل في الموسوعة البريطانية كأحسن ممثل قدم شخصية "هاملت" بأسلوب مميز ومن منظور ورؤية جديدة ، وكتب عنه 6 أسطر في الموسوعة العالمية ملخصها : " أنه قدم شاب مصري عمره 22 عاما رؤية مسرحية لنص شكسبير "هاملت " بتميز في الإخراج والأداء عمن قدموه من قبل " .

يذكر أن محمد صبحى إنتهى مؤخراً من عرض مسرحية "نجوم الظهر" وهى من كتابة وبطولة وإخراج محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل".

وشارك فى بطولة العرض، سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.