شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى بعد تكريمها فى بيروت: أرفض الأدوار التى لا تناسبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة القديرة صفية العمري في تصريحات تليفزيونية، أنها سعيدة للغاية بتكريمها الأخير من مهرجان "زمن الفن الجميل" والذى أقيم الأيام الماضية في "بيروت"، وحصلت من خلاله على جائزة "أيقونة التمثيل"، وقالت: الجائزة طبعًا بتعنيلي كتير جدًا لأن الجائزة مش مجرد جائزة بناخدها ونحطها في المكتبة جنب كل الجوائز، هنا فيها طعم مختلف وإحساس مختلف ومشاعر مختلفة، كلمة شكر حلوة جدًا في بيروت.

كما علقت عن عدم تواجدها على الساحة الفنية، فردت العمرى قائلة: أنا موجودة مغبتش عنها ومش هغيب، لكني بغيب عن الأدوار التي لا تناسبني، لأني اتعودت على استايل معين، وأدوار معينة وشكل معين، لكن لما يبقى فيه حاجة أنا مش مقتنعة بيها أو مش حساها، ولو في حاجة مش مناسبة أو مش مؤمنة بيها طبعا برفضها.

يشار إلى أن صفية العمرى قدمت آخر أعمالها فيلم "فص ملح وداخ" مع الفنان عمرو عبد الجليل، وعرض في عام 2016، وشارك في بطولته كل من هبة مجدى، عبد الرحمن أبو زهرة، إنعام سالوسة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف كريم الحسينى، إخراج تامر بسيونى.