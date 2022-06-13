الموت يفجع الفنان ” محمد منير “

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 05:47 مساءً - نعى الفنان ” محمد منير ” وفاة صديقه ورفيق مشواره الفني العازف والملحن الألماني ” رومان بونكا ” الذي رحل عن عالمنا يوم أمس الأحد عن عمر ناهز 71 عاما .

ونشر محمد منير صورة عبر حسابه على إنستجرام تجمعه برومان بونكا كتب في تعليقه عليها : ” لقد فقدت اليوم أخي وصديق عمري الموسيقار رومان بونكا ” .

وتابع : ” الذي كان بمثابة عمودي الفقري والقاسم المشترك في حياتي الشخصية والعملية .. لقد صنعنا تاريخنا سوياً من الموسيقي الجميلة التي أثرت في كل الأجيال ” .

وأضاف محمد منير : ” سأفتقدك وإلي روحك الطاهرة الرحمة يا عزيزي رومان .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. أنعي اليوم كل جمهوري وجمهور رومان بونكا ” .