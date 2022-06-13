تنشر للمرة الأولى .. صورة نادرة لوالد ” ياسمين عبد العزيز ” في مرحلة الشباب

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 05:47 مساءً - شارك الفنان ” وائل عبد العزيز ” شقيق الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام بصورة نادرة بالأبيض والأسود لوالدهما ” محمد عبد العزيز ” من مرحلة شبابه ظهر بها برفقة الفنان ” حسن يوسف ” .

وأرفق وائل عبد العزيز الصورة بتعليق أشار من خلاله إلى علاقة الصداقة التي جمعت والده بالفنان حسن يوسف .. مضيفا أن والده كان “ممثل شاطر” على حد وصفه ولكن لم يحالفه الحظ .

فكتب في تعليقه قائلا : ” علي اليمين النجم الكبير الأستاذ / حسن يوسف واللي علي الشمال الأستاذ / محمد عبد العزيز .. كانو صحاب ومثلوا مع بعض في الجامعة .. عدت السنين ومحمد عمل كام دور صغير واتجوز والظروف مكنتش في صالحه مع إنه ممثل شاطر ” .

وتابع : ” لكن اختار يبعد عن حلمه عشان يعرف يشتغل ويربي ولاده اللي بقوا 3 وكمل دراسته لحد ما وصل للدراسات العليا واشتغل في فندق من أكبر فنادق مصر واترقي إلي أن وصل رئيس للمخاذن والحسابات لهذا الفندق ” .

وأضاف وائل : ” قعد طوال حياته يزرع موهبته في عياله وكان بيحب يغني ويمثل ويقف يمثلهم أهم مشاهد عالمية باللغة العربية والعامية .. وفي يوم اكتشف عملية اختلاس كبيرة في الفندق وقف قدامهم كلهم واخد خطوات قانونيه تجاههم، لكنه كان لوحده مقدرش عليهم ” .

وأكمل : ” اكتئب وساب الشعل ولإنه راجل مبيفوتش فرض راح لربنا أكتر وزهد الدنيا بما فيها وكبر وعدت السنين وفضل محمد بنفس الروح الجميلة الطيبة راضي بأمر الله ومبسوط في حياته ” .

واختتم وائل عبد العزيز منشوره : ” الراجل ده أبويا اللي بتشرف بيه، اللي عمره ما كدب أو مكنش حقاني، اللي علمني إن الحق أحق أن يتبع .. كان بيقولي لو آخر يوم في عمرك قول الحق .. ربنا يديك الصحه يا والدي ويخليك ليا ” .