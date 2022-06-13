نيللي كريم تتعرض للانتقادات والسخرية بسبب إطلالتها في حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 05:47 مساءً - أثارت إطلالة الفنانة ” نيللي كريم ” خلال حضورها حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال AEE AWARDS الذي أقيم في أحد الفنادق عند سفح أهرامات الجيزة موجة من الانتقادات من جانب المتابعين .

حيث ظهرت نيللي كريم مرتدية ملابس كاجوال اعتمدت بها على بنطالاً باللون الأبيض بتصميم واسع ومجعّد مع توب وكرافات باللون الأسود وبلايزر بيضاء واسعة ونسّقت مع ملابسها حذاءً رياضياً ضخماً .

إلا أن المتابعين وصفوا إطلالة نيللي كريم ب ” السيئة ” وأنها لا تتناسب ولا تليق مع المكان والمناسبة .. مشيرين إلى أنها حاولت بهذه الملابس مشابهة ملابس زوجها ” هشام عاشور ” الذي رافقها في حضور الحفل .