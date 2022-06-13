كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 05:47 مساءً - أثارت إطلالة الفنانة ” نيللي كريم ” خلال حضورها حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال AEE AWARDS الذي أقيم في أحد الفنادق عند سفح أهرامات الجيزة موجة من الانتقادات من جانب المتابعين .
حيث ظهرت نيللي كريم مرتدية ملابس كاجوال اعتمدت بها على بنطالاً باللون الأبيض بتصميم واسع ومجعّد مع توب وكرافات باللون الأسود وبلايزر بيضاء واسعة ونسّقت مع ملابسها حذاءً رياضياً ضخماً .
إلا أن المتابعين وصفوا إطلالة نيللي كريم ب ” السيئة ” وأنها لا تتناسب ولا تليق مع المكان والمناسبة .. مشيرين إلى أنها حاولت بهذه الملابس مشابهة ملابس زوجها ” هشام عاشور ” الذي رافقها في حضور الحفل .
كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم تتعرض للانتقادات والسخرية بسبب إطلالتها في حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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