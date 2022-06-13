برلين تستحضر مشاهير هوليوود في معرض فوتوغرافي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يمكنك رؤية إليزابيث تايلور مغمورة في حمام سباحة أزرق في هوليوود ويقف على يدها ببغاء أخضر.

قام المصور الألماني الأسترالي هلموت نيوتن بتصوير بورتريه تايلور خلال جلسة تصوير من أجل مجلة فانيتي فير في ثمانينات القرن الماضي.

وهذه ليست سوى واحدة بين الكثير من الجواهر في معرض يركز على هوليوود والكثير منها من تصوير المصور الأيقوني نيوتن (1920 – 2004 ).

وهي معروضة الآن في متحف التصوير الفوتوغرافي في برلين حيث أن ممتلكات نيوتن الفوتوغرافية تدار من جانب برلين حيث ولد المصور.

وصنع المصور اسمه بتصوير الممثلين والممثلات المشاهير والمخرجين المعروفين والموسيقيين البارزين لصالح مجلات في ثمانينات القرن الماضي. وتشبه الكثير من أعماله لقطات من أفلام هوليوود الشهيرة حيث غالبا ما كان يلتقط صورا قائمة على مشاهد سينمائية.

وفي حين أن أعمال نيوتن هي نقطة تركيز المعرض، فيمكن أيضا رؤية صور فوتوغرافية لمصورين آخرين وكلها تركز على هوليوود.

ويستمر المعرض حتى العشرين من تشرين ثان/نوفمبر القادم.