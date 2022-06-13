الأميرة أوجيني تحذف كيت ميدلتون من صورة أفراد العائلة الملكية.. ما القصّة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بشكل كبير مع الصور التي نشرتها الأميرة أوجيني، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية منذ أيام. إذ لاحظ كثيرون أنها تعمدت قص دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون من الصور التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها في تطبيق “انستغرام”.

ودفعت الصور بروّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن استيائهم، وكتب بعضهم أن الأميرة لا تحب دوقة كامبريدج بالفعل ولا تريدها حتى في الصورة.

ولم يتضح إن كان تصرف أوجيني متعمّداً، لا سيّما وسط تقارير عن صدمة تلقّتها من عمها الأمير تشارلز، الذي فضل نجله الأمير ويليام وزوجته كيت على أوجيني فى طلبها للحصول على مسكن ملكي.

وأشارت المواقع إلى أن الأميرة أوجيني على علاقة جيدة بابن عمها، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل. وقد رجّح البعض أن يكون ذلك وراء قص كيت من الصورة، خاصة بعد زيارة هاري الأخيرة إلى بريطانيا التي لم تكن موضع ترحيب.

وقد شرحت كاتبة السيرة الذاتية لدوق ساسيكس، أنجيلا ليفين، أن الأمير هاري غادر بريطانيا منزعجاً من معاملة أفراد العائلة الملكية، ولم يحاول حتى لقاء شقيقه ويليام قبل عودته وعائلته إلى مكان إقامتهم في الولايات المتحدة.

وتابعت ليفين: “أعتقد أنه كان منزعجاً للغاية بسبب تجاهله ويعتقد أن العائلة الملكية مدينة له باعتذار لتجاهل حضوره بشكل واضح”.