فنانة مصرية تكشف كواليس صلح العوضي وياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جدل كبير تسبب فيه الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في الأيام الأخيرة، بسبب الخلاف الذي وقع بينهما واكتشفه الجمهور حينما توقفت ياسمين عبد العزيز عن متابعة زوجها عبر “إنستغرام”.

الأمر الذي دفع العوضي للتأكيد على أن هناك خلافا بينه وبين زوجته، لكن لم يحدث انفصال، وأن ياسمين تصرفت على طبيعتها، وفي النهاية لا يجمعه بها سوى الحب.

إلا أن ما حدث مؤخرا هو عودة ياسمين عبد العزيز لمتابعة العوضي عبر “انستغرام”، وهو ما يعني أن أمرا قد طرأ من جديد بين الثنائي، ويبدو أن الخلاف قد انتهى.

ذلك الأمر الذي أكدته الفنانة المصرية بدرية طلبة، التي عملت مع ياسمين عبد العزيز في الكثير من الأعمال الفنية، وكانت من أشد المدافعين عنها والداعمين لها في أزماتها.

بدرية طلبة نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” تجمع الثنائي العوضي وياسمين، وعلقت عليها بتوجيه رسالة لعدد محدود من الأشخاص قائلة “رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الايد الواحدة”.

لتؤكد أنهم تسرعوا في إصدار الأحكام، والشماتة وإطلاق أحاديث أمليت عليهم دون أن يفكروا فيها بعقولهم، خاصة وأن الشجار وإلغاء المتابعة بين الثنائي دليل على أنهما يعيشان حياة صحية وطبيعية.

معتبرة أن الحب مثل الطعام إن لم يكن به توابل لن يكون له أي طعم، ووجهت في نهاية حديثها رسالة قالت فيها “ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير.. مبروك الصلح يا حلوين”.