أيمن زيدان يفاجئ نسرين طافس بما قاله عنها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت الفنانة السورية نسرين طافش، رسالة دعم ومفاجئة من الفنان الكبير أيمن زيدان، حيث عبّر الأخير عن دعمه الكبير لها وتقديره للمجهود الذي قدّمته من خلال مسلسل “جوقة عزيزة” في رمضان الماضي.

ونشر أيمن عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” ما أسماه “رسالة إلى نسرين طافش”، أشار من خلالها إلى أنها زهرة من زهرات الدراما السورية، كما أثنى على تجربتها في مسلسل “جوقة عزيزة” مذكراً إياها بالمثل القائل “الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة”.

وقال أيمن زيدان في رسالته إلى نسرين طافش: “رسالة الى نسرين طافش.. لست بصدد كتابة مداخلة نقدية لكنني رأيت من واجبي ان أهمس لك على الملأ بكلمة واحدة ….لاتكترثي …إن ماقدمتيه في مسلسل جوقة عزيزة كان محاولة تستحق الاهتمام …ياعزيزتي أقولها لك كنت مدهشة بجرأة محاولتك في تقديم شخصية تحمل كل هذا التنوع …لاتكترثي لكل القسوة التي مارسها البعض..وتذكري لاترمى بالحجارة سوى الاشجار المثمرة وستظلين واحدة من زهرات الدراما السورية”.

وكانت نسرين قد تعرضت لانتقادات كثير خلال عرض مسلسل “جوقة عزيزة” حيث رأى البعض انها بالغت بالأداء ولم تحقق الصدى المطلوب في حين رأى آخرون أنها محاولة تقديم شخصية استعراضية بصورة مختلفة.

يشار إلى أن مسلسل “جوقة عزيزة” من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحاق و تم عرضه في موسم رمضان 2021 وشارك في بطولته كل من نسرين طافش،سلوم حداد،هبة نور،كرم الشعراني،خالد القيش،يزن السيد وآخرين.