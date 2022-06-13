محمد صلاح يستمتع على البحر مع ابنتَيْه: “مكة” و”كيان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انشترت في الساعات الماضية صورًا جديدة لنجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، تجمعه مع ابنتَيْه: “مكة”، و”كيان” على أحد شواطئ البحر.

وظهر محمد صلاح في إحدى الصور، وهو يقضي أوقاتاً خاصة بصحبة ابنتَيْه “مكة” و”كيان”، في لقطات أبوية خطفت قلوب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان صلاح في الصورة المتداولة يداعب ابنتيه، ويضع في فمه “لهاية” تشبه الخاصة بابنته “كيان”، ما نال إعجاب جمهور صلاح بحبه لأسرته وبساطته.

يشار إلى أن محمد صلاح قال في تصريحات صحافية: “إن منزلي يشبه دائمًا مركزاً صحياً، لدي غرفتان بهما العديد من الآلات مما يساعدني في الحفاظ على لياقتي البدنية، كما أمتلك غرفة الضغط العالي، التي تمكنني من العلاج بالتبريد، زوجتي تقول إنني أقضي وقتي مع الآلات أكثر منها”.

كما كشف طريقة أخرى تساعده على التطور، قائلاً: “أصل دائماً مركز التدريب قبل ساعتين أو ثلاث من الموعد، وأعمل دائماً على ابتكار والتفكير في طرق جديدة لخلق مساحات لنفسي بسبب كثرة المدافعين حولي في معظم المباريات، أريد أن يقول المدافع الذي يراقبني لنفسه: يا إلهي إنه هو مرة أخرى”.

يذكر أن صلاح سجل 31 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما حصد جائزتَيْ: هداف الدوري، وأكثر من قام بتمريرات حاسمة.