شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي بموضة الستينيات خلال كواليس فيلمها الجديد بشوارع نيوجيرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الممثلة آن هاثاواي وجيسيكا شاستين مرة أخرى بأناقة الستينيات في مجموعة صور جديدة من فيلمهما الجديد Mother's Instinct حيث ارتديا أطقم مميزة أعادت المشاهدين لروح الموضة في زمن الستينيات، وارتدت آن هاثاوى تي شيرت أبيض ضيق وتنورة بطول الركبة باللونين الأحمر والأبيض في جلسة التصوير السبت الماضى في نيوجيرسي.



شاستين وان هاثاوى

وتأتى تلك التجربة فى عالم السينما بعدما كشفت الممثلة آن هاثاوي العديد من الأمور حول حياتها الخاصة خلال حوارها مؤخراً مع مجلة WSJ. Magazine، وأشارت إلى الفترة الصعبة التي قضتها أثناء فترة حملها بسبب مشاكل في الخصوبة والإنجاب، قائلة إنها فضلت عدم مشاركة متابعيها بلحظات حملها مضيفة : "دوماً ما كنت أنظر للأمر أنه مميز ويعتقد الكثيرون أنه سهل، ولكن حينما مررت بالتجربة فالأمر ليس سهلاً مطلقاً وبالتالي فضلت عدم مشاركة المتابعين بتلك اللحظات وكأني اضحك طوال الوقت".



ان هاثاوى

كما كشفت الممثلة ان هاثاوى العديد من الأسرار حول كواليس دور سيدة الأعمال ريبيكا نيومان في مسلسلها الجديد WeCrashed، أثناء استضافتها ببرنامج The Late Show With Stephen، مؤكدة أن شخصيتها تأثرت كثيراً بالدور التي تجسده ضمن الأحداث قائلة : "الشخصية انعكست على حياتي الخاصة، فمثلاً أصبحت امارس اليوجا بصورة مستمرة".