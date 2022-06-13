” حياتي كلها ” .. عمر كمال يعيش قصة حب جديدة

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - كشف الفنان ” عمر كمال ” عن دخوله في قصة حب جديدة دون الكشف عن هوية الفتاة المرتبط بها .
فنشر عمر كمال صورة تجمعه بفتاة أخفى ملامحها عبر حسابه على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .
وظهرت هذه الفتاة وهي تحتضن عمر كمال وتضع يدها على وجهه .. وكتب الفنان المصري في تعليقه على الصورة : ” حياتي كلها ” .
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