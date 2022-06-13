كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 مساءً - أكد الفنان ” محمد الشقنقيري ” في بيان له عبر حسابه على موقع فيس بوك على عدم زواجه من أي امرأة غير زوجته سواء في فترة انفصاله عنها أو بعد رجوعهما إلى بعضهما البعض .
وذلك في نفيه لما زعمته الموديل ” رحيل ذكري ” خلال الأيام الماضية حول زواجها من محمد الشقنقيري وانفصالها عنه بعد زواج استمر لمدة 14 شهر ونشرها لصور ومقاطع فيديو تجمعهما لتؤكد على ذلك .
وتضمن بيان الشقنقيري صورتين ظهر بها برفقة زوجته وكتب في تعليقه عليها : ” أنا لم أتزوج من أي امرأة خلال فترة انفصالي عن زوجتي وحتى رجوعي لها ” .
وتابع : ” ولقد تركت الموضوع كما صرحت سابقًا في يد القضاء العادل على كل من يشهر بي أو يدعي عليا بغير ذلك .. شكراً ولكم جميعًا كل الإحترام والتقدير ” .
وكان قد تقدم محمد الشقنقيري ببلاغ ضد رحيل ذكري اتهمها فيه بانتحال صفة زوجته وأكد على عدم معرفته بها وأشار إلى أن الصور المنشورة مفبركة .
كما تقدم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الموديل التي أصرت على كونها زوجته السابقة .
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الشقنقيري في بيان جديد : ” لم أتزوج من أي امرأة خلال فترة انفصالي عن زوجتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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