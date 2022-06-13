شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزى بـ"الشنب" فى أول ظهور له كـ وجه جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إشارة من الصحف المصرية للمواهب الشابة فى عالم الفن، نشرت إحدى الجرائد تنويها عن بزوغ موهبة فريدة هو الظاهرة "محمد فوزى" الذى جاء فى تقديمه: "اشتهر الأستاذ محمد فوزى بأنه مطرب وملحن قدير ولكن ستوديو مصر اكتسف موعبة ثالثة هي صلاحيته للسينما.. فهيأ له هذا الفرصة حيث يظهر مع عقيلة فى فيلم "سيف الجلاد" غناء وتلحينا وتمثيلا".

ومحمد فوزى أحد أشهر المطربين والملحنين والممثلين والمنتجين الفنيين المصريين في القرن العشرين ، ولد فى28 أغسطس عام 1918، اتجه إلى الموسيقى والغناء منذ كان طالباًً بمدرسة طنطا الابتدائية ، تعلم أصول الموسيقى في ذلك الوقت على يد صديق والده وكان يصحبه للغناء في الموالد والليالي والأفراح ، التحق بعد حصوله على الشهادة الإعدادية بمعهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة ، عمل في فرقة بديعة مصابني ثم فرقة فاطمة رشدي ثم الفرقة القومية للمسرح .

تقدم وهو في العشرين من عمره إلى امتحان الإذاعة كمطرب وملحن فتم رفضه كمطرب واعتمد كملحن ، قرر إحياء أعمال سيد درويش لينطلق منها إلى ألحانه وخلال ثلاث سنوات استطاع فوزي التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات ، وفى عام 1958 اسس فوزي اول شركة مصرية لانتاج الاسطوانات " مصرفون" والتى أنتجت اسطوانات لكبار المطربين في ذلك العصر مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ، توفى فى 20 أكتوبر 1966م تاركا رصيداً فنياً يصل الى اكثر من 400 أغنية إلى جانب 36 فيلم سينمائى .