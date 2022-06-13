شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "عمهم" لمحمد إمام 7 يوليو بجميع دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم محمد إمام فيلمه "عمهم" المقرر المنافسة به فى موسم عيد الأضحى، 7 يوليو المقبل، بجميع دور العرض السينمائية.

وكان قد طرح إمام البوستر الرسمى لفيلمه الجديد "عمهم" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر إمام فى البوستر بثوب الملاكم وفى يديه "جنزير"، ويقف خلفه مشجعوه وهم فى حماس شديد ويصقفون له.

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك فى بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.

وكانت آخر أفلام محمد إمام "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى

الجدير بالذكر ان المخرج والمنتج كريم السبكى قال لـ"الخليج 365" إن ما يتردد بشأن تأجيل فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام غير صحيح والفيلم دخل مراحل المونتاج الأخيرة، مضيفًا أن الفيلم يطرح فى دور العرض السينمائية فى ليلة وقفة عيد الأضحى المقبل.