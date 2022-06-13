شكرا لقرائتكم خبر عن أميمة طالب تنتظر طرح أحدث أغنياتها "ألفين باب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة اميمة طالب طرح أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "ألفين باب"، بعد غدٍ الإثنين، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الإجتماعى، والأغنية من كلمات الشاعر تركى المشيقح.

واحتفلت المطربة أميمة طالب مؤخرًا، بانطلاق ألبومها الجديد "أنا شايفاك" بحضور عدد من صناعه منهم، المخرجة بتول عرفة، الموزع الموسيقي أحمد عادل، الملحن نيس، الشاعر احمد المالكي، الموزع الموسيقى فهد، الموسيقار امير عبد المجيد، الموزع وليد الغزالي، الشاعر رمضان محمد، كما حضرت الإعلامية بوسى شلبى.

وتعاونت المطربة أميمة طالب مع المخرجة بتول عرفة في 3 كليبات غنائية هم، كليب "مية مية" من ألحان سهم، وكلمات محمد أبو نعمة، وتوزيع توما، وتدور قصته في اطار كوميدى، خاصة أن الأغنية مقسوم شرقى، فاستعانت بالفنانة الكوميدية شيماء سيف، لتقدم دور الزوجة التانية لزوج بطلة الكليب أميمة طالب، والتى تترك بيت زوجها حتى قررت العودة لمنزلها وتفاجئ زوجها، لتكتشف أنه تزوج من أخرى وهى شيماء سيف.

أما ثانى الكليبات كان بعنوان "معلش سهرناكم"، وهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس، وقدمت المخرجة بتول عرفة الفنان الكوميدى مصطفى أبو سريع ليكون بطل قصة الكليب أمام المطربة أميمة طالب، حيث يظهر فى دور خادم غرف بأحد الفنادق ومعه أميمة، ويتقمص الاثنان شخصيتى رجل أعمال وزوجته بعدما يرتديان ملابس قاطنى الغرفة التى ينظفونها، وينسيان الحنفية مفتوحة حتى تغرق الغرفة، فيضطر الاثنان لارتداء ملابس سهرة ويذهبان للنايت التابع للفندق.

أما الكليب الثالث جاء بعنوان "أنا شايفاك" والأغنية من كلمات أحمد المالكى، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، وشارك بالأداء التمثيلى فى الكليب الفنان أحمد مجدى، وقدمت المخرجة بتول عرفة في الكليب المطربة أميمة طالب كممثلة وبأجواء درامية أشبه بقصة فيلم قصير رومانسى، حيث تظهر أميمة في دور بنت حالمة رومانسية تؤمن بحبيبها، حيث ترغب فى مساندته لتبنى معه حياتهما المستقبلية