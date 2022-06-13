كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 12:50 مساءً - تعرض الفنان ” أمير عيد ” نجم فريق كايروكي للإساءة والهجوم من جانب أحد المتابعين . حيث انتقد حديث وإشادة الإعلامي ” عمرو أديب ” في حلقة برنامجه الحكاية بحفل أمير عيد الذي أقيم مؤخرا في المملكة العربية السعودية . فكتب هذا المتابع في تغريدة على موقع تويتر : ” عمرو أديب ضيع حلقة امبارح عليك .. قرفتنا ” . ليرد أمير عيد ردا قويا على المتابع قائلا : ” أسعد حاجة ممكن تكون حصلتلي هي إن أنا أقرفك .. وربنا يقدرني وأقدر أقرفك كل يوم ” .

كانت هذه تفاصيل خبر نجم فريق كايروكي لمتابع : ” ربنا يقدرني وأقدر أقرفك كل يوم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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