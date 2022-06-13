في الذكرى التاسعة لـ BTS.. جونغ كوك يفاجىء الآرمي بأغنية My You

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحتفل فرقة BTS اليوم الإثنين، في 13 حزيران/يونيو بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيسها.

وقد بدأت احتفالات محبي الفرقة (الآرمي)، بهذه المناسبة منذ أيام عبر عدة هاشتاغات عبرت جميعها عن عشقهم لـBTS بمختلف الطرق.

لكن المفاجأة الكبيرة كانت من عضور فرقة BTS الأصغر Jung Kook، حيث أطلق أغنية جديدة بعنوان My You لعشاق BTS اليوم. وحققت الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد 4 ساعات فقط من صدورها على موقع يوتيوب.

تأسست فرقة BTS عام 2010، وتم تقديمها لأول مرة في كوريا الجنوبية عام 2013، وعدد أعضائها سبعة هم: جين، شوقا، جايهوب، بارك جيمين، في، آر إم وجونغ كوك.

وتتربع الفرقة على عرش الألبومات الأكثر مبيعاً على الإطلاق داخل بلادهم، وأيضاً في مخططات الموسيقى العالمية، وتم اختيارهم من قبل ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم.