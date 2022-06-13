نتفليكس تعلن رسميًا عن عودة “لعبة الحبار”.. رسالة تكشف تفاصيل الموسم الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق وانتظار لعدّة أسابيع، أصدرت شبكة نتفليكس إعلانًا قصيرًا تؤكد فيه رسميًا عودة الموسم الثاني من المسلسل الشهير “لعبة الحبار” – Squid Game، ورافق الفيديو رسالة من الكاتب والمخرج والمنتج المنفذ هوانغ دونغ هيوك يكشف فيها عن تفاصيل مشوّقة حول الشخصيات.

وتقول الرسالة: “استغرق الأمر 12 عامًا لبدء الموسم الأول من Squid Game العام الماضي. لكن احتجنا فقط إلى 12 يومًا ليصبح Squid Game أكثر مسلسلات نتفليكس شهرة على الإطلاق “.

ويتابع هوانغ دونغ هيوك في رسالته: “بصفتي كاتب ومخرج ومنتج Squid Game ، أوجّه تحية كبيرة للجماهير في كل أنحاء العالم. شكرًا لكم على مشاهدتنا “.

واستمرت رسالة هوانغ بمزيد من التشويق، حيث كشف عن عودة بطل الرواية سيونغ جي هون (لي جونغ جاي) والخصم المقنع فرونت مان (لي بيونغ هون) في الموسم الثاني من المسلسل. واختتم رسالته قائلًا: “انضموا إلينا مرة أخرى في جولة جديدة كاملة”.

وكان قرار عودة مسلسل Squid Game بموسم ثانٍ أمرًا محتمًا بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأوّل على نتفليكس، مسجلًا أكثر من 1.65 مليار ساعة مشاهدة بعد 4 أسابيع فقط من صدوره في الخريف الماضي.