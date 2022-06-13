ياسمين عبد العزيز تتابع العوضي من جديد.. “خلافات شخصية تحدث بين كل زوجين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد خلافات شخصية بين الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وزوجها الممثل أحمد العوضي خلال الأسبوع الماضي، تسببت بإلغاء ياسمين متابتعها للعوضي، يبدو أن المياه عادت إلى مجاريها بينهما خاصة أن ياسمين عادت وتابعت العوضي من جديد على إنستغرام.

وكان أحمد العوضي قد أوضح عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن الخلافات بينه وبين ياسمين عبد العزيز هي خلافات شخصية تحدث بين كل زوجين.

وقال العوضي: “أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبه زي اي زوجين طبيعيين وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف”.

وأضاف: “ياسمين بتتصرف بتلقائيه علي طبيعتها بعيدا عن النجوميه فمنعا للقيل والقال انا بقولها اني بحبك واللي بيني وبينك اكبر بكتيييييير من اي خلاف او كلام فاضي”.