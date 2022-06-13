توم كروز ينفصل عن هايلي أتويل مجدداً.. اتفقا على أنهما “أفضل كصديقين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: إنتشرت في الساعات الماضية، أخبار عن إنفصال النجم العالمي توم كروز وصديقته هايلي أتويل للمرة الثانية، وذلك بعد أسابيع من دعمها له في العرض الأول لفيلم Top Gun: Maverick.

ووفقًا لصحيفة THE SUN افترق توم كروز وهايلي أتويل مؤخرًا، وذلك بعد الإنفصال الأول في سبتمبر 2021، حيث اتفقا على أنهما “أفضل كصديقين”.

وقال مصدر للصحيفة: “للأسف لم ينجح الأمر بالنسبة لهما، فقد قررا الآن أنهما أفضل كصديقين”، وأضافت المصدر: “لديهما كيمياء رائعة، وهذا هو السبب الذي دفعهما لإعادة العلاقة بهدوء والمحاولة مرة أخرى بإنجاحها في وقت سابق من هذا العام”.

وأصر المصدر أيضًا على أن الرومانسية كانت واضحة بين توم كروز وهايلي أتويل أمام المقربين منهما، قائلاً: “على الرغم من بعض الشائعات التي تشير إلى عكس ذلك، إلا أن الرومانسية بينهما لم تكن فقط أمام الكاميرات”.