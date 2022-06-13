عدسات “الباباراتزي” تلتقط الصور الأولى لابن كيفانش تاتليتوغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت في الساعات الماضية صورًا لابن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ بعد أن استطاعات كاميرات الباباراتزي التقاطها له مؤخرًا برفقة والديه على أحد الشواطئ في بودروم.

وكان معجبو الممثل التركي الشهير ينتظرون بفارغ الصبر أي صورة لـ”كورت إيفي”، ابن كيفانش تاتليتوغ وباشاك ديزر، والذي لازال عمره بضعة شهور.

من تسنى له رؤية ابن كيفانش قال أن الطفل يشبه والده بشكل كبير، خصوصًا لناحية لون شعره الأشقر، ولكن ملامحه قريبة جدًا من والدته.

ولم تتمكن عدسات الباباراتزي من التقاط صور واضحة لوجه “كورت”، خاصةً أن الصور انتشرت له كانت خلال إجازة كيفانش وباشاك في بودروم.

وكان كيفانش تاتليتوغ قد أعلن من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” عن ولادة طفله الأول من زوجته باشاك ديزر، قائلًا: “أخذنا كورت إيفه بين أيدينا وهو بصحة جيدة ، والحمد لله”. وأضاف: “سعادتنا لا توصف.. باشاك وأنا نشكركم جزيل الشكر على كل تمنياتكم الطيبة”.