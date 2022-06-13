تعرّف على إبنة “أحمد برادة” في ظهور نادر معه.. والشبه الكبير بوالدها يدهش المتابعين! – «صورة»

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 05:55 صباحاً - دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ”السوشيال ميديا” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الممثل ولاعب الإسكواش الأسبق أحمد برادة الذي إنتشرت مؤخرًا صورة له مع إبنته التي لا يعرفها الجمهور.

حيث نشرت أحمد برادة، أول صورة تجمعه بإبنته عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

واستطاعت إبنة أحمد برادة أن تخطف الأنظار بعد تداول صورتها مع والدها عبر صفحات السوشيال ميديا، كما تفاعل المتابعين مع ظهور الممثل والمطرب ولاعب الإسكواش السابق بكشل مفاجئ، وذلك بعد إبتعاده عن الساحة الفنّية والإعلامية لمدة زادت عن 15 عامًا.

أحمد برادة مع إبنته – الصورة من حساب الفنان على إنستجرام

وكان لاعب الأسكواش، أحمد برادة، ضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم“. عام 2018 ورافقت “برادة” ابنته التي أصرت على الحضور معه، وقال إنها دائما تصر على حضور أي مناسبة وتذهب معه في كل مكان وهو يتفاءل بوجودها معه.

أحمد برادة مع إبنته في برنامج “معكم” منى الشاذلي

من هو أحمد برادة؟

ولد أحمد برادة فى 25 من شهر أبريل عام 1977، ويبلغ من العمر حاليًا (45 عامًا) واحترف لعبة الاسكواش ليفتح الباب على مصراعية أمام المواهب المصرية للتألق والانطلاق إلى العالمية وفرض الهيمنة على اللعبة.

حقق برادة العديد من الإنجازات فى الاسكواش، وتفوق على الكثير من الأبطال العالميين الذين يكبرونه سناً، وتقدم أحمد برادة فى نهاية عام 1997 إلى المركز الخامس فى تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش على مستوى العالم، وذلك بعد فوزه على المصنف الأول على مستوى العالم جانشيرخان في بطولة هليوبوليس الدولية للإسكواش التي أقيمت في القاهرة.

تعرض أحمد برداة لحادث طعن عام 2000، واعتزل لعبة الأسكواش بعدها واتجه للعمل بالمجال الفني كمغني، وشارك فى بطولة فيلم حب البنات، وقدم “برادة” عددا من الأغاني، منها “الحياة دى حكاية، الليلة، أنا راجع، انا ليك، حكايات، سألوني عنك، قمر البلد دي، كله من عينك، لو بعيد، ناسيني، نسيني وأنا جنبك”.

وظهر أحمد برادة خلال أحداث فيلم “حب البنات” في دور (حازم) بطل الرماية الذي يقع في حب (غادة) معيدته في الكلية، والتي تكره الرجال بأثر من والدتها، وهي ضمن ثلاث أخوات غير شقيقات بعد وفاة أبيهن (مصطفي أبو حجر) يتحتم عليهن أن يعيشن معًا في بيت واحد لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية الأب، لكل واحدة منهن قصة ومختلفة عن الأخرى.

فيلم “حب البنات” من بطولة مجموعة من النجوم ليلي علوي وأشرف عبد الباقي وحنان ترك وخالد أبو النجا وأحمد عز وهنا شيحة، الفيلم من تأليف نهاد عبد العزيز، إخراج خالد الحجر.

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