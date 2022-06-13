تطور مُثير في علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بعد أيام من الطلاق.. «صور وتفاصيل»

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 05:55 صباحاً - أعادت النجمة ياسمين عبدالعزيز متابعة زوجها النجم أحمد العوضي على حسابها بإنستجرام، وسط أنباء عن الصلح بينهما، والذي أعلنت عنه صديقتهما بدرية طلبة، يوم الأحد 12 يونيو 2022.

بدرية أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” الصلح بين العوضي وزوجته ياسمين عبدالعزيز، ونشرت صورة تجمعهما وعلّقت: “رسالة لبعض اللي يتعدو على صوابع اليد الواحدة حضراتكم استعجلتو قوي في اللت والشماتة وقلتو كلام متملينو ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة والغاء المتابعة دا أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية ودا شيء صحي ما هو معلش الحب زى الأكل لو مفيهوش توابل مش حيبقى له طعم”.

كما أحمد العوضي صورة تجمعه بزوجته ياسمين عبدالعزيز عبر «فيسبوك» معلقًا: «مهما يحصل بينا.. هتفضلي كل حاجة وكل حياتي بحبك، أنا صمتي كان عشان ده خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي أي زوجين طبيعيين، وياسمين على طبيعتها فعبرت عن غضبها زي أي أخت من إخواتي لما بتتصرف.. لإنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدًا عن النجومية، فمنعًا للقيل والقال أنا بقولها إني بحبك، اللي بيني وبينك أكبر بكتيييييير من أي خلاف أو كلام فاضي».

وكتب العوضي على حساب أحد الإعلاميين روج لانفصاله عن ياسمين، قائلا: «والنبي بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد».

وتابع: «اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسة مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي إنت قلته واللي إنت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة.. ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط».

ريهام حجاج توضح حقيقة هجومها على ياسمين عبد العزيز في أزمتها مع العوضي:

من ناحية أخرى، ردت الفنانة ريهام حجاج لأول مرة على مروجي الشائعات في الفترة الأخيرة والتي تفيد هجومها على الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد أنباء انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

ونشرت الفنانة ريهام حجاج مقطع فيديو ومجموعة صور لحملة تفيد سخريتها من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتحمل تلميحات على لسانها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وردت ريهام على هذه الحملة على حد قولها :”أنا أول مرة أطلع أتكلم في الموضوع دا تحديدًا، بس أنا قررت إني مش هسكت، أنا منزلة 15 خبر، نازل في 15 صفحة، دي حملة مدفوعة الأجر، فيها كلام متقال على لساني، وأنا لا أعرف عنه أي حاجة، نزل كله في توقيت واحد وعلى صفحات كتيرة”.

وأضافت :”أنا مش عارفة إيه سبب أنه يتجاب سيرتنا في مشاكل احنا مالناش دعوة بيها، زي ما بيحصل بقاله 4 سنين، المرة دي الموضع زاد، وأنا أصلا ما عنديش أكونت على “تويتر”، الكلام دا متقالش، ومعنى إنه ينزل في أكونتات كتيرة في وقت واحد أكيد دا مش صدفة”.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز فاجأت جمهورها في الساعات الأخيرة الماضية بإلغاء متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” وقامت أيضًا بحذف صورة له.

وظن البعض أنها انفصلت عن زوجها الفنان أحمد العوضي بعد أن كتبت بعض الكلمات، عبر خاصية “القصص القصيرة”، على حسابها بموقع “إنستجرام”، :”ستعلمك الشدائد دائمًا أنه ليس لك إلا الله”.

ولكن ظل الفنان أحمد العوضي محتفظًا بصداقة زوجته ياسمين عبد العزيز على حسابه بموقع “إنستجرام”.

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