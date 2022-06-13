والدة “شيماء سيف” تلفت الأنظار بشبابها في ظهور نادر على السوشيال ميديا.. برأيكم هل تُشبه إبنتها؟ – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 05:55 صباحاً - عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات، وبالتحديد فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التي دائماً ما يحرصن على إبقاءها بعيدًا عن الأضواء ووسائل الإعلام، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن، خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات مصريات وعرب يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

وهذا ما حدث مع الفنانة المصرية “شيماء سيف” حين قامت بنشر صورة نادرة لها تجمعها بوالدتها، هنئتها من خلالها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك على صفحتها في موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام».

وأحدثت الصورة ضجة في أوساط المتابعين الذين رأوا في معظمهم أن الوالدة ما زالت تتمتع بالشباب والحيوية. كما قارنوا بينها وبين ابنتها وأشاروا إلى أنها تشبه إبنتها كثيرًا.

يُشار أن الفنانة شيماء سيف قليلًا ما تنشر صورًا خاصة لعائلتها وتفضل أن تبقى بعيدًا عن الإعلام والصحافة، تحترم قدسية الحياة الشخصية، وكل ماتنشره يتعلّق بأعمالها الخاصة أو بصورها الشخصية فقط.

شيماء سيف تعلق على أنباء فقدانها 40 كيلو من وزنها

من ناحية أخرى، علّقت شيماء سيف على الأخبار المتداولة بفقدانها الكثير من الوزن الزائد خلال 5 أشهر بطريقة ساخرة عبر حسابها على انستجرام.

شاركت متابعيها بمقطع مصور ظهرت فيه وهي بوجه كارتوني ممتلىء، وأضافت له أغنية لشيرين عبد الوهاب تؤكد كذب ما يتم تداول عنها خلال الفترة الماضية، وكتبت تعليق “نفسى اعرف الى بينزلو الاخبار دى بيجيبوا الكلام ده منين”.

وكان قد تردد مؤخرًا أن شيماء سيف فقدت 40 كيلو من وزنها الزائد خلال 5 شهور فقط، واعتقد الكثير من متابعيها أنها أجرت عملية جراحية من أجل فقدان الوزن، لكن المصادر المقربة منها أكدت أنها لم تجري أي جراحة واتبعت نظام غذائي صحي فقط.

آخر أعمال شيماء سيف

وعلي جانب آخر، تستأنف شيماء سيف مع فريق عمل مسرحية “عائلة تس” عروضهم بالسعودية وذلك خلال موسم جدة، بشهر يونيو الجاري، والمسرحية من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا .

وتتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياة الغازية باسم “تس كولا”، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية “الأب ” الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

المسرحية حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها بموسم الرياض الماضي، وشهدت إقبالاً جمياهيريًا من جميع الأعمار، ونفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها، كما حضرها خلال موسم الرياض مجموعة من الإعلاميين المصريين، والسفير المصرى في السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة.

كما تنتظر الفنانة شيماء سيف، طرح “فيلم مطرح مطروح” مع النجوم محمود حميدة، كريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر وغيرهم، من تأليف محمد عز ، وإخراج وائل إحسان.

جدير بالذكر، أن الفنانة شيماء سيف، شاركت في موسم مسلسلات رمضان 2022 الماضي بمسلسلي «أحلام سعيدة»، والجزء الثاني من «في بيتنا روبوت 2»، إذ حققـت نجاحًا واسعًا.

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