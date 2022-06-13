تعرّفوا إلى والد مصطفى قمر بصورة نادرة له.. الشبه بينهما كبير – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يونيو 2022 02:47 صباحاً - حرص الفنان مصطفى قمر على تهنئة والده بشفائه بعد تعرضه لوعكه صحية شديدة، ونشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وعلّق قمر عليها وكتب: «حمدالله على السلامة يا بابا ربنا يديك الصحة وتفضل سندي وضهري في الدنيا».

الصورة نالت إعجاب متابعي المطرب المصري مصطفى قمر، الذين أكدوا على الشبه الكبير بينه وبين والده.

مصطفى قمر: تركت أغنية «يا طبطب وأدلع» لـ نانسي عجرم

من ناحية أخرى، حل النجم مصطفى قمر، ضيفا في حلقة خاصة على راديو «إينرجي»، للحديث عن أحدث أعماله والعديد من أرائه الفنية في الأعمال التي تقدم حاليًا.

وكشف قمر عن تحضيره عددًا من الأغاني الفترة القادمة، قائلًا: «في أغنية سينجل سيتم طرحها في الصيف باسم «وصلولوه إنه غايب»، بجانب المزيد من الأغاني الجاري التحضير لها والتي ستطرح على طريقة الفيديو كليب».

وقال قمر: أغنية «يا طبطب يا ادلع» اتعرضت عليا بس قولت لأيمن بهجت قمر وطارق مدكور يدوها لنانسي عجرم.. حسيت إنها لائقة عليها وفعلا كسرت الدنيا معاها.

وتابع: «هنقول إحنا لسة حبايب» خدتها من عمرو مصطفى وبعدها قالي إن عمرو دياب عايز يغنيها فقولتله ياخدها بس لو مش هيقدمها هاخدها تاني.. وعمرو دياب غناها فعلا مرة في حفلة ومحسهاش.

آخر أعمال مصطفى قمر

يُذكر أنه سيجتمع الفنان مصطفى قمر والفنانة سمية الخشاب في مسلسل ظروف خاصة – حق ضايع، وذلك بعد غيابهما عن العمل سويًا منذ 19 عامًا في فيلم “بحبك وأنا كمان”.

وتدور قصة مسلسل “ظروف خاصة” في إطار إجتماعي أكشن تشويقي، وجاري التعاقد باقي أبطال العمل من أجل بدأ التصوير بعد إجازة عيد الأضحى المقبل.

ومن المقرر انطلاق تصوير مسلسل “ظروف خاصة” بعد إجازة عيد الأضحى ومن المتوقع عرضة في نهاية هذا العالم.

وغاب الفنان مصطفى قمر عن المشاركة في ماراثون رمضان 2022 الماضي، حيث خرج من السباق بمسلسل “حكم نهائي” في آخر لحظة لعدة أسباب، وتعاقد قمر على مسلسل ظروف خاصة – حق ضايع، ويشاركه البطولة عدد من ألمع النجوم، من إخراج محمد عبدالخالق، وإنتاج محروس المصري.

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