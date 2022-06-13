شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد ينشر صورة مع دنيا سمير غانم ويعلق: "تسليم أهالى" قريبا إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان هشام ماجد، عن صورة تجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم من كواليس فيلم "تسليم أهالى"، عبر خاصية "الاستورى" بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق قائلا: تسليم أهالى قريبا إن شاء الله".

كانت النجمة دنيا سمير غانم، نشرت صورة تجمعها مع الفنان هشام ماجد، وذلك ضمن كواليس فيلم "تسليم أهالى"، والذى يتشاركان بطولته، حيث انتهت الشركة المنتجة للفيلم من كل الترتيبات النهائية من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان وموسيقى تصويرية وتجهيز الحملة الدعائية للفيلم، استعدادًا لطرحه فى عيد الأضحى المقبل، على أن يتم عرض الفيلم يوم 6 يوليو قبل عيد الأضحى بـ3 أيام، وسيتم طرح المواد الدعائية الخاصة بالفيلم خلال يومين.

ونشر شريف نجيب مؤلف الفيلم، الصورة وهو يتوسط دنيا وهشام، عبر ستوى إنستجرام، وعلق عليها "قريبا".

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ومحمد ممدوح ولوسى من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى من إنتاج شركتى سينرجى وروزناما.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على السنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذى قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما فى بطولته كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومى فؤاد وميمى جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزى وإخراج خالد مرعى.



