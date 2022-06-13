شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يخضع للعلاج ويستعد لتصوير فيلمه I Am Legend 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلي ميل عن خضوع النجم العالمي ويل سميث للعلاج النفسي بعيدا عن الأضواء، وذلك بعد صفعه لكريس روك في حفل الأوسكار، وكشف مصدر للموقع أن ويل سميث يعمل على فيلمه الجديد I Am Legend 2، لتكون خطوة كبيرة لعودته مرة أخرى، وذلك بعدما انشغل الجمهور بقضية جوني ديب وآمبر هيرد وأصبحت واقعة الأوسكار من الماضي.

يأتي تقديم فيلم I Am Legend في جزئه الثاني، بعد مرور ما يقارب الـ15 عاما على طرح الجزء الأول للنجم العالمي ويل سميث.

ومن المقرر أن ويل سميث ومايكل بي جوردان، سيقومان ببطولة الجزء الثاني من فيلم I Am Legend، على أن يطرح العام المقبل في دور العرض السينمائي.

وكان أعلن النجم الأمريكى ويل سميث عن استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التى تمنح جوائز الأوسكار، بعد واقعة صفعه الممثل كريس روك خلال حفل توزيع الجوائز الأخير، وقال سميث إنه "سيستقيل من الأكاديمية"، وأنه "سيتقبل كل العواقب المترتبة" على سلوكه.

وأضاف: "أفعالى فى حفل توزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة".

وتابع: "قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائى وأحبائى الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير فى المنازل.. لقد خنت ثقة الأكاديمية، وحرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال بعملهم الاستثنائى".