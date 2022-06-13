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راغب علامة يتألق فى حفل غنائى بالتجمع الخامس وأصدقاؤه يحتفلون بعيد ميلاده

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القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم اللبناني راغب علامة، حفلا غنائيا، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وبدأ الحفل بأغنيته الجديد "تعاليلى"، التي طرحها منذ أيام قليلة، وواصل حفلته بتقديم باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة من بينها "طب ليه، اللى باعنا، آسف حبيبتى".

وحضر الحفل كل من: الفنانة رزان مغربى، والفنان إدوارد وزوجته، والملحن محمود خيامى، كما حرص أصدقاؤه على الاحتفال بعيد ميلاده بتقطيع التورتة عقب انتهاء الحفل وسط ترديد أغنية العيد ميلاد.

يذكر أن طرح النجم اللبناني راغب علامة، فيديو كليب أغنيته الجديدة "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، الذى يوافق اليوم الثلاثاء، وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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