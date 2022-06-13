عاصي الحلاني ينشر الفرح والإيجابية بفيديو جديد.. “ضحكة حبيبي بالدني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استكمالًا لأجواء الفرح والإيجابية التي ينشرها النجم اللبناني عاصي الحلاني من خلال أغنيته الجديدة “ضحكة حبيبي”، روّج عاصي للأغنية بمقطع مصوّر ظهر فيه بعفويته المعهودة وهو يقود سيارته في لبنان.

وعلّق عاصي الحلاني على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي في موقع “إنستغرام” بكلمات أغنية “ضحكة حبيبي”، حيث كتب: “ضحكة حبيبي بالدني مين قال اني بزعلو”.

يذكر أن أغنية “ضحكة حبيبي” هي من كلمات عبير أبو اسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبد الرضى وسليم سلامة.

أمّا كليب الأغنية فهو من إخراج أحمد المنجد، وحقق أكثر من 6 ملايين مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدوره على قناة “روتانا” الرسمية بموقع “يوتيوب”.