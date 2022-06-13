شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مغني الراب رودي ريتش بتهمة حيازة سلاح ناري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن القبض على مغني الراب رودي ريتش، وذلك بسبب حيازته سلاحا ناريا وذخيرة داخل سيارته أثناء دخوله سيتي فيلد بنيويورك، وكشفت شرطة نيويورك أن الأمن عثر على تسع طلقات من الذخيرة في سيارة مغني الراب البالغ من العمر 23 عاما.

رودريك واين مور جونيور، معروف باسم رودي ريتش‏، وهو مغني راب ومغني وكاتب أغاني أمريكي، ولد رودي رودريك ، في 22 أكتوبر 1998 ، في كومبتون ، كاليفورنيا وعندما كبر ، سافر إلى العديد من الأماكن مع عائلته وذلك ما أثر لاحقًا على موسيقاه.

كان رودي في الثامنة من عمره عندما بدأ موسيقى الراب وتغيرت وجهة نظره تجاه الموسيقى تمامًا، بعد أن وصل إلى السجن لمدة أسبوعين، حيث توصل إلى أسلوب جديد في سرد ​​قصص حياته من خلال الموسيقى.

وأثناء وجوده في المدرسة الثانوية، تأثر رودي بشكل كبير بأسلوبKnockerz ، مغني الراب في كارولينا الجنوبية الذي توفي في عمر الـ19، لم تكن لديه أي فكرة عن حياته المهنية، بدأ رودي العمل بجد في عمر الـ16 واشترى بعض المعدات ثم بدأ التسجيل في غرفته.