شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف محمد سيد بشير يدخل المستشفى بعد تعرضه للتسمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف محمد سيد بشير عن تعرضه للتسمم الحاد واحتجازه بالمستشفى وخضوعه للعلاج، حيث نشر عبر خاصية "الاستورى" بحسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "خدوا بالكم من أكل الفاكهة جدا جالى تسمم حاد ومحجوز في المستشفى من إمبارح".



محمد سيد بشير

يذكر أن آخر أعمال المؤلف محمد سيد بشير، فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

يذكر أن فيلم "العارف"، من الأفلام الضخمة إنتاجيا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول والهاكرز، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة فى إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.