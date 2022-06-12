شكرا لقرائتكم خبر عن المغني توبي كيث يعلن إصابته بسرطان المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المغني توبي كيث، البالغ من العمر 60 عاما، عن إصابته بسرطان المعدة، حيث نقل موقع جاست جيرد بيانه حول حالته الصحية، والتي جاء فيه، "تم تشخيص إصابتي بسرطان المعدة، لقد أمضيت الأشهر الستة الماضية في تلقي العلاج الكيميائي والإشعاعي والجراحة أحتاج إلى وقت للتنفس والتعافي والاسترخاء".

توبي كيث هو مغني ريف وكاتب أغاني وممثل ومنتج تسجيلات أمريكي ولد في يوم 8 يوليو 1961 في بلدة كلينتون في ولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة، بدأ عمله في عقد التسعينات وأنتج أكثر من 18 ألبوم، توبي كيث كان واحدا من المغنين الذين غنوا في حفل تتويج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير 2017، اشتهر في العالم العربي بعد حفل مشترك جمعه بالمغني السعودي رابح صقر في الرياض، حيث عزفا على آلة الجيتار والعود في مايو 2017.