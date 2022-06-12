شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة الأيوبي تقدم أغنية "واهب الحياة" في احتفالية فيلم "روح إخناتون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المطربة عايدة الايوبي ضمن الاحتفال بعرض الفيلم التسجيلي "روح إخناتون" أغنية بعنوان "واهب الحياة"، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

واستضافت دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير عرض الفيلم التسجيلى "روح إخناتون" بمناسبة مئوية اكتشاف تمثال توت عنخ آمون، بحضور عدد نجوم الفن، منهم الفنانة لبنى عبد العزيز واحمد كمال والمخرج خيري بشارة وهاني لاشين.

الفيلم للمخرجة داليا العبد، التي تتعرض فيه لأول مرة عن علاقة توت عنخ آمون بوالده إخناتون، وتعيد للحياة مدينة إخناتون، والذي يتم عرضه تزامنا مع مرور 100 عام على أكتشاف مقبرة الملك توت.

وقالت داليا العبد، إن الفيلم استغرق في تحضيره حوالي 4 سنوات، ووجهت الشكر لكل من الفنانة لبنى عبد العزيز على دعمها لها للعمل، كما وجهت الشكر السيناريست مريم ناعوم التي دعمتني أيضا الكثير.

الفيلم ينير الضوء على شخصية إخناتون وأفكاره لتوحيد الاله والتحديات التي واجهته من قبل كهنة آمون.

وتم العرض الخاص لهذا الفيلم بدار الأوبرا المصرية، القاعة الكبرى، وبدأ البرنامج بعرض ليزر مبهر، تمهيدا لعرض الفيلم، ثم أتبع العرض إنشاد الفنانة عايدة الإيوبي لدعاء إخناتون باللغة العربية، وذلك بحضور محافظ المنيا، ممثلي وزارة السياحة والآثار، ممثلي وزارة الثقافة، بعض السفراء، نخبة من علماء الآثار والمصريات، بعض الشخصيات البارزة، ويأتي في المقدمة السيد الدكتور منير فخري عبد النور، الوزير الأسبق لكل من وزارتي التجارة والصناعة ووزارة السياحة، وأيضا بعض الفنانين المهتمين بالتاريخ المصري القديم.

ختم الحفل بمؤتمر صحفي مع كافة وسائل الإعلام المختلفة المرموقة وصناع الفيلم، المخرجة والمنتجة للفيلم داليا العبد، الملحن الموزع الموسيقي أحمد الجبالي، (vfx supervisor) محمد صوفي، مدير التصوير أحمد جعيصة، مونتاج إسلام عاكف، والمنتج المنفذ عمرو السبكي.