شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صناع فيلم "كيرة والجن" قبل طرحه فى دور العرض السينمائى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعرف على صناع فيلم "كيرة والجن" قبل طرحه فى دور العرض السينمائى 30 يونيو
عماد صفوت
يترقب الجمهور المصرى والعربى طرح الفيلم المنتظر "كيرة والجن" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى يوم 30 يونيو الجارى، حيث بدأت شركة "سينرجى فيلمز" عمليات الدعاية الخاصة بالعمل قبل أيام بطرح البوستر والبرومو الأول تمهيدًا لطرح البوسترات والبرومو الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويدخل فيلم "كيرة والجن" منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي هذا العام، كواحد من أبرز الأفلام المتوقع تصدرها لشباك تذاكر، حيث يشارك في الفيلم مجموعة من أبرز الصناع على جميع المستويات، بدءًا من الممثلين حتى العاملين، وخلال السطور التالية نستعرض المشاركين في العمل وهم كالتالى:الممثلين
كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، احمد مالك، علي قاسم ، لارا إسكندر، هدى المفتي، محمد عبدالعظيمVfx Supervisor
تامر مرتضى
مهندس الصوت
حسن أبو جبل
تصميم الأزياء
ناهد نصر الله
تصميم الصوت والمكساج
أحمد أبو السعد
المنتج الفنى
أحمد يوسف
الاشراف الفنى والديكور
باسل حسام
موسيقى
هشام نزيه
مونتاج
أحمد حافظ
مدير التصوير
أحمد المرسى
إشراف عام
أحمد بدوى
إنتاج
تامر مرسى
تأليف
أحمد مراد
إخراج
مروان حامد
الفيلم يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس لاسيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة وهي فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر وثورة 1919 وذلك يتطلب ديكورات وملابس مناسبة لتلك الحقبة الزمنية.
موضوع الفيلم الذي يعد وطنيًا من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيرًا من الجمهور.
الفيلم مستوحى من رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وتعد الرواية الثالثة التي يحولها مراد إلى فيلم سينمائى بعد "الفيل الأزرق" يجزئيه و"تراب الماس"، واثبت مراد خلال السنوات الماضى أن فكرة تحويل رواياته إلى أفلام نجاحات كبيرة في السينما خلال السنوات الماضية سواء على المستوى التجارى أو الفني.