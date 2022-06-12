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القاهرة - سامية سيد - تعرف على صناع فيلم "كيرة والجن" قبل طرحه فى دور العرض السينمائى 30 يونيو

عماد صفوت

يترقب الجمهور المصرى والعربى طرح الفيلم المنتظر "كيرة والجن" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى يوم 30 يونيو الجارى، حيث بدأت شركة "سينرجى فيلمز" عمليات الدعاية الخاصة بالعمل قبل أيام بطرح البوستر والبرومو الأول تمهيدًا لطرح البوسترات والبرومو الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويدخل فيلم "كيرة والجن" منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي هذا العام، كواحد من أبرز الأفلام المتوقع تصدرها لشباك تذاكر، حيث يشارك في الفيلم مجموعة من أبرز الصناع على جميع المستويات، بدءًا من الممثلين حتى العاملين، وخلال السطور التالية نستعرض المشاركين في العمل وهم كالتالى:

الممثلين

كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، احمد مالك، علي قاسم ، لارا إسكندر، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم

Vfx Supervisor

تامر مرتضى

مهندس الصوت

حسن أبو جبل

تصميم الأزياء

ناهد نصر الله

تصميم الصوت والمكساج

أحمد أبو السعد

المنتج الفنى

أحمد يوسف

الاشراف الفنى والديكور

باسل حسام

موسيقى

هشام نزيه

مونتاج

أحمد حافظ

مدير التصوير

أحمد المرسى

إشراف عام

أحمد بدوى

إنتاج

تامر مرسى

تأليف

أحمد مراد

إخراج

مروان حامد

الفيلم يعد الأضخم إنتاجيًا هذا العام سواء من ناحية النجوم المشاركين في بطولته، أو الديكورات والملابس لاسيما أن الأحداث تدور في فترة زمنية قديمة وهي فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر وثورة 1919 وذلك يتطلب ديكورات وملابس مناسبة لتلك الحقبة الزمنية.

موضوع الفيلم الذي يعد وطنيًا من الدرجة الأولى إذ يكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، وهذه النوعية تلاقى قبولاً كبيرًا من الجمهور.

الفيلم مستوحى من رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، وتعد الرواية الثالثة التي يحولها مراد إلى فيلم سينمائى بعد "الفيل الأزرق" يجزئيه و"تراب الماس"، واثبت مراد خلال السنوات الماضى أن فكرة تحويل رواياته إلى أفلام نجاحات كبيرة في السينما خلال السنوات الماضية سواء على المستوى التجارى أو الفني.