شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقدمى حفل جوائز Tony Awards فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقام فجر اليوم حفل توزيع جوائز Tony Awards في دورتها الـ75، بقاعة راديو سيتي للموسيقي بنيويورك، ويقدم حفل الجوائز عدد من الفنانين منهم أوتكارش أمبودكار وسكايلر أستين وزاك براف ودانييل بروكس وداني بورستين وجيسيكا شاستين وليلي كوبر وبريان كرانستون وويلسون كروز وأنتوني إدواردز واندرو جارفيلد وهادجنز فانيسا وجينيفر هدسون وباريس جاكسون وصموئيل جاكسون وأخرين.
وتأتي ترشيحات الجوائز التي تعلن فجر الليلة كالتالي:
جائزة توني لأفضل مسرحية موسيقية
Girl From The North Country
MJ
Mr. Saturday Night
Paradise Square
SIX: The Musical
A Strange Loop
جائزة توني لأفضل مسرحية
Clyde’s
Hangmen
The Lehman Trilogy
The Minutes
Skeleton Crew
جائزة توني لأفضل ممثلة في عمل مسرحي
غابي بينز
لاشانزي
روث نيجا
ديردري أوكونيل
ماري لويز باركر
جائزة توني لأفضل ممثل في عمل مسرحي
سيمون راسل بيل
آدم غودلي
أدريان ليستر
ديفيد مورس
سام روكويل
روبن سانتياجو-هدسون
ديفيد ثريلفول
جائزة توني لأفضل ممثلة في مسرحية موسيقية
شارون د. كلارك
كارمين كيوزاك
سوتون فوستر
ماري ويننغهام
جائزة توني لأفضل ممثل في مسرحية موسيقية
بيلي كريستال
هيو جاكمان
روب مكلور
جاكيل سبيفي