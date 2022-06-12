فن ومشاهير

تعرف على مقدمى حفل جوائز Tony Awards فى 2022

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القاهرة - سامية سيد - يقام فجر اليوم حفل توزيع جوائز Tony Awards في دورتها الـ75، بقاعة راديو سيتي للموسيقي بنيويورك، ويقدم حفل الجوائز عدد من الفنانين منهم أوتكارش أمبودكار وسكايلر أستين وزاك براف ودانييل بروكس وداني بورستين وجيسيكا شاستين وليلي كوبر وبريان كرانستون وويلسون كروز وأنتوني إدواردز واندرو جارفيلد وهادجنز فانيسا وجينيفر هدسون وباريس جاكسون وصموئيل جاكسون وأخرين.


وتأتي ترشيحات الجوائز التي تعلن فجر الليلة كالتالي:

 

جائزة توني لأفضل مسرحية موسيقية

 

Girl From The North Country

MJ

Mr. Saturday Night

Paradise Square

SIX: The Musical

A Strange Loop

 

جائزة توني لأفضل مسرحية

Clyde’s

Hangmen

The Lehman Trilogy

The Minutes

Skeleton Crew

 

جائزة توني لأفضل ممثلة في عمل مسرحي

غابي بينز

لاشانزي

روث نيجا

ديردري أوكونيل

ماري لويز باركر

 

جائزة توني لأفضل ممثل في عمل مسرحي

سيمون راسل بيل

آدم غودلي

أدريان ليستر

ديفيد مورس

سام روكويل

روبن سانتياجو-هدسون

ديفيد ثريلفول

 

جائزة توني لأفضل ممثلة في مسرحية موسيقية

شارون د. كلارك

كارمين كيوزاك

سوتون فوستر

ماري ويننغهام

 

جائزة توني لأفضل ممثل في مسرحية موسيقية 

بيلي كريستال

هيو جاكمان

روب مكلور

جاكيل سبيفي

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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