شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقدمى حفل جوائز Tony Awards فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فجر اليوم حفل توزيع جوائز Tony Awards في دورتها الـ75، بقاعة راديو سيتي للموسيقي بنيويورك، ويقدم حفل الجوائز عدد من الفنانين منهم أوتكارش أمبودكار وسكايلر أستين وزاك براف ودانييل بروكس وداني بورستين وجيسيكا شاستين وليلي كوبر وبريان كرانستون وويلسون كروز وأنتوني إدواردز واندرو جارفيلد وهادجنز فانيسا وجينيفر هدسون وباريس جاكسون وصموئيل جاكسون وأخرين.

وتأتي ترشيحات الجوائز التي تعلن فجر الليلة كالتالي: وتأتي ترشيحات الجوائز التي تعلن فجر الليلة كالتالي: جائزة توني لأفضل مسرحية موسيقية Girl From The North Country MJ Mr. Saturday Night Paradise Square SIX: The Musical A Strange Loop جائزة توني لأفضل مسرحية Clyde’s Hangmen The Lehman Trilogy The Minutes Skeleton Crew جائزة توني لأفضل ممثلة في عمل مسرحي غابي بينز لاشانزي روث نيجا ديردري أوكونيل ماري لويز باركر جائزة توني لأفضل ممثل في عمل مسرحي سيمون راسل بيل آدم غودلي أدريان ليستر ديفيد مورس سام روكويل روبن سانتياجو-هدسون ديفيد ثريلفول جائزة توني لأفضل ممثلة في مسرحية موسيقية شارون د. كلارك كارمين كيوزاك سوتون فوستر ماري ويننغهام جائزة توني لأفضل ممثل في مسرحية موسيقية بيلي كريستال هيو جاكمان روب مكلور جاكيل سبيفي