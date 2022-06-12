شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإعلان عن إصابته بسرطان القلب.. مغنى التراب أفرو يطرح أغنية "ضلمة"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح مغنى التراب عمرو سليمان الشهير بـ أفرو أغنيته الجديدة تحت اسم "ضلمة"، من خلال قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعد أيام من الإعلان عن إصابته بـ مرض سرطان القلب.

وهذه كلمات الأغنية:

)المقدمة(

لعبة الحظ دي دون المستوى

صفرت حساباتى في بنكها

جايالى بالعند في نردها

عطلانة كسلت ازقها

إيديا مليانة بدمها

لو نتقابل تعرفى وقتها

الدافع زاقق ع المُنتهى

الحبل جاهز ع المشنقة

المقطع الأول

مصعبتش عليكو فهبقى مكانكو

وبدون تراجع خدت قلبى دفنتو

هجوم طلاما تحت إيدي رقبتو

بطون خسارة فيها تبنى اجسامكو

فودانكو طرش طب لمين الكلام

بالعشم هتموت يبقي الشرخ فدان

الصبار مش هيطول يصبح ورد ف بستان

التفاؤل موجود بس جوا الأحلام

أصل جوا فى شجر فلوس ومحتكر بذور

سودة النفوس ولا كحل العيون

هحقنك بدمى تقل مالهموم

احدفك غويط لا تخف ولا تعوم

هندكتر جبس الكلام في ثانية

زغطها فنزلة السمان ع الضيق

بالدرع نوقع السهام رومانيا

الزوز قالها من زمان فا ريح

إنت خيش وقش وسط الناس مزيف

لو خايف تسمع اللي جاي فشوف

متحنط في الضلمة عايش في الكسوف

الدم شكله مغرى بين الخدوش

الخوف من بكرة بقا وجبة فطور

حياتى وقفت ناقص بس إني أموت

ناقص بس إني افوق وأكمل

مفيش داعي للكلام هبلم

مفيش هنا إستماع هلملم

اللي فاضل منى معاكو واتكوم

في الدور التاني ع السرير

والسجارة اتخن من كريم

بص إشارة جاية من بعيد

خد في الطارة طلقة في الكمين

بص إشارة جاية من بعيد

خد في الطارة طلقة في الكمين

(اللازمة(

دقيقة بضحكة صاحبي دقيقة بدمعة

ودي كانت كدبة صعب إني اصدقها

في ضلمة عاتمة ساحت آخر شمعة

ودي العجيبة التامنة معتمدتش سبعة

دقيقة بضحكة صاحبي دقيقة بدمعة

ودي كانت كدبة صعب إني اصدقها

في ضلمة عاتمة ساحت آخر شمعة

ودي العجيبة التامنة معتمدتش سبعة

دقيقة بضحكة صاحبي دقيقة بدمعة

ودي كانت كدبة صعب إني اصدقها

في ضلمة عاتمة ساحت آخر شمعة

ودي العجيبة التامنة معتمدتش سبعة

دقيقة بضحكة صاحبي دقيقة بدمعة

ودي كانت كدبة صعب إني اصدقها

في ضلمة عاتمة ساحت آخر شمعة

ودي العجيبة التامنة معتمدتش سبعة

[المقطع الثانى]

ملحة في العين كف أزرق ع الوش

‫الضربة بـ kill هوف طير الونش

هرفعكم كلكم آه بس مش بالبنش

كسحكم فيش حركة تمرينه رجل

الشوقة بتهف

زي متزهق منها فاضية تبدأ تلف

زى القفلة صايمة دوسة ترف ع الهلف

زى متشب بنطة برضو واطى إنت شلحف

إنت شلحف

مش هبنى بيتي ناقص سيراميكا

في القصر العريض لا مفيش صديقة

كان كله ضاغط وأنا في العويصة

كان كله قاطع سايق العبيطة

كان كله قاطم بيقطععها ويريح

لو طق العرق في ثانية اسيح

الضلمة كسبت مستريح

ع القلة موتة وإنت مقيح

طب بس أصاحبي بس ريح

في العقل واسع إنت ضيق

فبريكا أصاحبي كله مزيق

كل دي وساخة مين هيسيأ

الغضب بيسيطر تلقائي بهيبر

وصلت لسن صعب أعوز إني اعيط

والطلب الأيسر كان بس إني اتغير

من جوا ومن برا والوضع بيحير

طب فلقس واتدير

طب فكر بس تعمل موقف صغير

انكشك بسنايبر، ليزر على قورتك

متكتف بتعيط، راضو جوا اوضتك

الرحمة تبقى اخر حاجة هتنطق

قطعت النفس ومش صدفة

لسه عايش جوا ثُقب هاع

[اللازمة]

دقيقة بضحكة صاحبي دقيقة بدمعة

ودي كانت كدبة صعب إني اصدقها

في ضلمة عاتمة ساحت آخر شمعة

ودي العجيبة التامنة معتمدتش سبعة

دقيقة بضحكة صاحبي دقيقة بدمعة

ودي كانت كدبة صعب إني اصدقها

في ضلمة عاتمة ساحت آخر شمعة

ودي العجيبة التامنة معتمدتش سبعة

دقيقة بضحكة صاحبي دقيقة بدمعة

ودي كانت كدبة صعب إني اصدقها

في ضلمة عاتمة ساحت آخر شمعة

ودي العجيبة التامنة معتمدتش سبعة

دقيقة بضحكة صاحبي دقيقة بدمعة

ودي كانت كدبة صعب إني اصدقها

في ضلمة عاتمة ساحت آخر شمعة

ودي العجيبة التامنة معتمدتش سبعة

[المقطع الثالث]

كله تحت رجلي كله كله كداب

قطمنا القشة عملت البعير كباب

بوظنا العفشة ع الكنبة ارتجاج

الملحة قارشة سيبت القدر يتساق

رجولة صاحبي هنا مصنع تصدير

ع البضاعة الختم رايحة جاية تقدير

ف الطباع الظبط لا مكان للعويل

وسط ضباع أصاحبي

عشت غصبن عني

مش عضل بس بارز مقوية قلبي

قررت اتعامل أيا كان مش هجلي

مسيبش حقي الرقبة دي تلزمني

دا شخ العِشرة ودي مصت دمى

قولت مكسور بس مين صدقني

مفيش معدول كله محنى ومتني

سنة محبوس بس ليه مش ذنبي

عقلي مشروخ بس بلاش تلزقني

مفيش شموع والحياة مش بمبى

كسم الدموع ع الحشيش اسبقنى ها

هقطع بالموس يمكن دا يريحني

مش هضيع وقتي

جاى اطلع كبتي

لو ربع طلقة

مش هضيع هقتل

أنجس زميل ف التراب الطهارة

أخبث حبيب يجي بدون الصداقة

فتحت كله ناقص غشاء بكارة

صممت اعافر بس مجتش خسارة

دى حتة كدا على طرف سجارة

ولا أي شغلانة مهى بكل الفقاقة

كون ان انكش دي أكيد خلصانة

كون ان اوجع ع السرير برضاها

فأنا

رافض اتكسر محال انا اتأذى

تعتب سكتي لو معدن تتنتى

سكوتي لان الكلام مش بفلوس

فلذلك هغتنى

الضلمة نشأتي مونسة وحدتي

اضواءنا تختفي والعبرة في قصتي

من هنا ورايح لا وجود للسلمي

الراضو انتهى حنكس لسه بيبتدى