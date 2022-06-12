شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان هشام ماجد بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان هشام ماجد، بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا: "الحمد لله إيجابي كورونا.. أي حد شافنى أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل (مش فاكر الجملة أوي)".



هشام ماجد

ويشارك هشام ماجد في عيد الأضحى بفيلم "تسليم أهالي" وهو من بطولة النجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة.

وكانت أخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم "حامل اللقب"، وتدور أحداثه حول هشام ماجد لاعب الكرة الذي يرفض فكرة الحمل من الأساس، بينما تتحمس دينا الشربيني للفكرة، ثم يكتشف هشام فيما بعد إنه شخصياً أصبح حامل الحمل، ويبدأ الجميع في التفاعل معه على هذا الأساس، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعمال هشام ماجد، والمدرب أحمد فتحي.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.