خالد الصاوي بتصريحات مفاجئة عن تجربته بفيلم “عمارة يعقوبيان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري خالد الصاوي حالة من الجدل بسبب تصريحات مفاجئة عن مشاركته في فيلم “عمارة يعقوبيان” الذي تم تقديمه عام 2006، وقال أنه لو عاد به الزمن فلن يقدم شخصية الشاذ التي قدمها خلال أحداث الفيلم.

وكشف الصاوي في تصريحات صحافية عن الأسباب التي دعته لهذا قائلاً: “وقت ما قدمت شخصية الشاذ جنسياً في “عمارة يعقوبيان” كان عندى 40 سنة، ومكنتش لا متجوز ولا مخلف، ولا كان فارق معايا حد، وكنت بلعب بوكس يعني اللي كان هيكلمني هعرف أتعامل معاه”.

وتابع: “النهاردة وأنا عندى 58 سنة وأتجوزت وربنا مدانيش أولاد، بس كان ممكن يبقي عندى أولاد ووقتها كنت هفكر وممكن جداً أرفض، هل معقول يبقي مثلا عندي بنت وعلى وش خطوبة مثلاً والجوازة هتبوظ لو عملت دور زي ده فأكيد مكنتش هعمله”.

وأضاف: “ربنا رزقني بأم وأب فدائيين لم يكن لديهما أزمة فى تقديم هذا الدور، لكن لو كنت تعرضت مثلا لمرض أمي بسبب تقديمي لهذا الدور حينها كنت سأرفضه بالطبع ولن أقدمه، مع كل احترامي وحبي للفن العلاقات الإنسانية أهم من الفن”.

يذكر أن الفنان خالد الصاوي ظهر في أحد البرامج الحوارية وكشف عن أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى فلن يقدم شخصية الشاذ التي قدمها في فيلم “عمارة يعقوبيان”، الذي شارك فيه بجانب عادل إمام ويسرا وهند صبرى وباسم سمرة ومحمد عادل إمام وعدد آخر من الفنانين، وكتب له السيناريو والحوار وحيد حامد وإخراج مروان حامد.