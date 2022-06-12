هاني شاكر.. “لم أمنع أحداً من الغناء ويوتيوب موجود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في تصريحات صحافية أنه لم يمنع أحداً من الغناء، لكنه قنن مسألة إعطاء تصاريح للغناء إلا بعد توافق كل شروط النقابة، مؤكداً أن يوتيوب مفتوح لمن أراد الغناء لكن الحفلات لا.

وقال نقيب الموسيقيين إن الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، كان يحصل على تصريح يومي من نقابة المهن الموسيقية لممارسة نشاطه الفني، مؤكدًا أنه حقق نجاحًا كبيرًا.

وأضاف: “شعبان عبد الرحيم كان بياخد تصريح يومي وحقق نجاحا كبيرا، والسوشيال ميديا أدت لمطربي المهرجان قوة، لكن مش بيمثلوا أداة ضغط عليا”.

وكشف شاكر شروط التقدم لعضوية نقابة المهن الموسيقية، وقال: “لازم شهادة تعليمية، اللى مبيعرفش خالص يكون واخد محو الأمية وبيعرف يفك الخط على الأقل، ويكون مؤدي الخدمة العسكرية”.

وتحدث هاني شاكر عن ابنته التي توفيت قبل عشرة أعوام من الآن، متأثرة بمرض السرطان، قائلًا: “دينا ماتت عندها 27 أو 28 سنة، ماتت وسابت لي توأمين ولد وبنت، كان عندهم سنتين، وهي بقالها عشر سنين دلوقت، وأنا اللى بربيهم شوية عندي، وشوية عند والدهم، الموضوع صعب، محستش إن غلاوتهم أكتر من دينا”.

وعن أعماله القادمة قال: “إن شاء الله بحضّر في مفاجأة قريب جدًا هتنزل.. دويتو قريب نازل يارب يعجب الجمهور مع الفنانة الكبيرة سميرة سعيد.. هي حبيبة الدنيا كلها، وصوت رائع.. أنا بحترمها جدًا”.