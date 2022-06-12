شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز وخيرى بشارة يحضرون عرض فيلم "روح إخناتون" فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير عرض الفيلم التسجيلى "روح إخناتون" بمناسبة مئوية اكتشاف تمثال توت عنخ آمون، بحضور عدد نجوم الفن منهم الفنانة لبنى عبد العزيز وأحمد كمال والمخرج خيري بشارة وهاني لاشين.

الفيلم للمخرجة داليا العبد، التي تتناول فيه لأول مرة علاقة توت عنخ آمون بوالده إخناتون، وتعيد للحياة مدينة إخناتون، والذي يتم عرضه تزامنا مع مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت.

وقالت رانيا العبد إن الفيلم استغرق في تحضيره حوالي 4 سنوات، ووجهت الشكر لكل من الفنانة لبنى عبد العزيز على دعمها لها للعمل، كما وجهت الشكر للسيناريست مريم ناعوم لدعمها أيضا بالكثير.

واستعانت داليا العبد بصوت المطربة عايدة الأيوبي للتعليق على الفيلم.