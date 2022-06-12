شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الموسم الثانى من المسلسل الكوري Squid Game.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت منصة نتفليكس الأمريكية، الضوء الأحمر لبدء انطلاق الموسم الثاني من مسلسلها الكوري الشهير Squid Game، بعد النجاحات الضخمة التي حققها الموسم الأول ووصوله لأكثر المسلسلات مشاهدة عبر المنصة في التاريخ.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الأمريكية مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله الدميه الشهيرة في المسلسل وهي تضيء باللون الأحمر، لتعلن عن عودة المسلسل رسمياً لموسم ثاني، بدون الكشف عن الموعد المحدد لطرحه.

وكان أبطال المسلسل الدرامي الكوري Squid Game ، حققوا نجاح جديد للسلسلة التي طرحت على شبكة نيتفلكس خلال عام 2021، وذلك من خلال الفوز بـ جائزتين في حفل توزيع جوائز SAG، وفاز الثنائى الممثل لي جونج جاي والممثلة جونج هو يون، بجائزة أفضل ممثلة وممثل عن المسلسل الكوري Squid Game، بجانب فوز المسلسل بـ جائزة أفضل مسلسل Stunt.

ووفقًا للتقرير، الذى نشر على موقع "nme"، فاز مسلسل الدراما الكوري Squid Game، بـ ثلاث جوائز من أصل 4 ترشيحات، بالإضافة إلى ذلك أكد الرئيس التنفيذي المشارك لـ منصةNetflix، تيد ساراندوس، أن الموسم الثانى من المسلسل الكوري Squid Game، سيدور في إطار جديد، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".