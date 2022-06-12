شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان الكبير رشوان توفيق بشرخ فى القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان الكبير رشوان توفيق بشرخ فى القدم بعد أيام من حصوله على جائزة الدولة التقديرية، ونشرت الإعلامية هبة رشوان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى منشورًا قالت فيه: الحاج رشوان وقع وحدث شرخ في القدم".



رشوان توفيق وهو مصاب بشرخ فى قدمه

ونشرت ابنة الفنان الكبير صورة لوالدها وهو يضع قدمه فى الحبس، وتابعت: "بعد ما جبسها أخد الصورة للذكرى مع ابن عمي دكتور محمد شهاب الدين جراح التجميل، والدكتور وليد عبد الرحمن دكتور العظام اللي جبس له قدمه.. المهم النجم نجم برضه لازم الصورة حتى ولو في الجبس 30 يوم، ربنا يشفيك حبيبي وتقوم بالسلامة".

وكان الفنان الكبير رشوان توفيق قد حصل منذ أيام على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون وهو ما شعر معه الفنان الكبير بسعادة بالغة وعبر عن امتنانه بتقدير الدولة له وحب الناس الذى غمره بشكل كبير.