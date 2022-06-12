شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة جديدة للسير أنتونى هوبكنز فى أحدث ظهور له.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السير أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يرقص كعادته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وسرعان ما حصد الفيديو على تفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهوره.

وشهد افتتاح مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ75 الذى أقيم منذ اسابيع قليلة، عرض فيلم آن هاثاواي وأنتوني هوبكنز ARMAGEDDON TIME وهو دراما تاريخية من تأليف وإخراج جيمس جراي وبطولة آن هاثاواي، أنتوني هوبكنز، جيرمي سترونج ودومينيك لومباردوزي.



السير انتوني فى احدث ظهور



انتونى هوبكنز

كما شهد حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 عرض الفيلم الكوميدي Final Cut، الذي وصفه النقاد بأنه ممتع للغاية، بعد حضور 2000 في القاعة ليحصل الفيلم على تصفيق حار لمدة أربعة دقائق.

فيلم Final Cut، يتناول كوميديا الزومبى، حيث يدور الفيلم حول طاقم تصوير سينمائى يصورون فيلما عن الزومبى بميزانية منخفضة، ولكن تهاجمهم كائنات زومبى حقيقية، وهو الفيلم الذى يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، ومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس وماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس، وهو إعادة من نسخة لفيلم ياباني.