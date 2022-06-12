كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 08:43 مساءً - نشرت الفنانة ” بدرية طلبة ” منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أعلنت من خلاله انتهاء الخلاف بين الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” وزوجها الفنان ” أحمد العوضي ” .
والذي كانت على إثره قامت ياسمين عبد العزيز بإلغاء متابعتها لزوجها على إنستجرام وهو الأمر الذي أثار الشائعات في الأيام الماضية حول انفصالهما .
ووجهت بدرية طلبة في منشورها رسالة إلى الشامتين فيما حدث وأكدت على أنه من الطبيعي أن تحدث مثل هذه الأمور بين أي زوجين .
فكتبت قائلة : ” رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة حضراتكم استعجلتوا اوي في اللت والشماتة وقولتو كلام متمليينو ومشغلتوش دماغكم ” .
وتابعت : ” إن الخناقة وإلغاء المتابعة ده أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية وده شئ صحي .. ما هو معلش الحب زي الأكل لو مفيهوش توابل مش هيبقى له طعم ” .
وأضافت بدرية طلبة مشيرة إلى حدوث الصلح بينهما : ” ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير .. مبروك الصلح يا حلوين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” مبروك الصلح يا حلوين ” .. بدرية طلبة تعلن انتهاء الخلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وتوجه رسالة للشامتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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