” مبروك الصلح يا حلوين ” .. بدرية طلبة تعلن انتهاء الخلاف بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وتوجه رسالة للشامتين

كتب امير فتحي في الأحد 12 يونيو 2022 08:43 مساءً - نشرت الفنانة ” بدرية طلبة ” منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أعلنت من خلاله انتهاء الخلاف بين الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” وزوجها الفنان ” أحمد العوضي ” .

والذي كانت على إثره قامت ياسمين عبد العزيز بإلغاء متابعتها لزوجها على إنستجرام وهو الأمر الذي أثار الشائعات في الأيام الماضية حول انفصالهما .

ووجهت بدرية طلبة في منشورها رسالة إلى الشامتين فيما حدث وأكدت على أنه من الطبيعي أن تحدث مثل هذه الأمور بين أي زوجين .

فكتبت قائلة : ” رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة حضراتكم استعجلتوا اوي في اللت والشماتة وقولتو كلام متمليينو ومشغلتوش دماغكم ” .

وتابعت : ” إن الخناقة وإلغاء المتابعة ده أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية وده شئ صحي .. ما هو معلش الحب زي الأكل لو مفيهوش توابل مش هيبقى له طعم ” .

وأضافت بدرية طلبة مشيرة إلى حدوث الصلح بينهما : ” ربنا ما يكتب على حد فراق حبيبه اللي بيخاف عليه وبيحبه من قلبه بصدق وبضمير .. مبروك الصلح يا حلوين ” .