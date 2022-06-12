بلقيس بالمصري في “ونتدلع”.. جرعة زائدة من الإنسانية والإبداع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة بلقيس فتحي، أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان “ونتدلع” وسرعان ما تصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع تويتر في مصر والإمارات والسعودية ولبنان وغيرها من البلدان العربية.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج محمد سامي، وهي ثاني أغنيات بلقيس باللهجة المصرية، بعد أن قدمت العام الماضي أغنية “دبلوماسي” مع عزيز الشافعي أيضًا.

وحمل فيديو كليب “ونتدلع” توقيع المخرج محمد سامي الذي قدّم بلقيس بصورة جديدة من خلال جرعة عاليّة من المشاعر تضمنها العمل المصوّر من خلال رسالة هادفة حيث تؤدي فيه بلقيس دور فتاة تهتم بوالدها الذي يحتاج إلى عناية دقيقة بسبب وضعه الصحي وعدم قدرته على السير.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتخذ بلقيس من أعمالها منبرًا لتوجّه رسائل اجتماعيّة وإنسانية هادفة أو داعمة للمرأة.

حقق فيديو كليب أغنية “ونتدلع” أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من صدوره، كما حصد الكثير من الثناء من قبل المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي الذي تركوا لـ بلقيس عدد كبير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بفكرة العمل وأدائها التمثيلي الإحترافي.