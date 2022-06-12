بيلي إيليش توقف حفلها في لندن خوفا على الجمهور من الحرارة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوقفت المغنية الأمريكية بيلي إيليش حفلها في صالة “أو تو أرينا” في لندن مساء السبت بعد أن بدأ الجمهور يعاني من درجات الحرارة المرتفعة.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أوقفت المغنية الحفل لفترة وجيزة مساء السبت للتأكد من أن الجمهور “بخير” وسط حالة تكدس في مقدمة المسرح.

وحثت المغنية (20 عاما) الجمهور على “التراجع” من أجل “حصول الجميع على بعض المساحة”، وطلبت من أمن أو تو أرينا توزيع المياه على الجمهور.

وقالت: “هناك أشخاص أصيبوا بإغماء وتم إخراجهم. الطقس حار، أعلم، المكان مزدحم، والحرارة مرتفعة”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي توقف فيها إيليش حفلا لها للسماح للجمهور بالحصول على بعض المساعدة، حيث أوقفت عرضا في الولايات المتحدة في شباط/ فبراير خلال جولتها “هابير ذان إيفر”.

يشار إلى أن حفل إيليش في أو تو أرينا هو جزء من جولة في بريطانيا تشمل أيضا حفلات في جلاسكو وبرمنجهام.