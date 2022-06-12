نوال الزغبي تُبهر الجمهور بصورها في الغردقة.. إطلالة تحبس الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي بصور جديدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، أطلّت من خلالها بكامل جمالها وأناقتها ورشاقتها في لقطات تحبس الأنفاس على هامش مشاركتها في إحياء حفل Miss Elite World في الغردقة.

واختارت نوال الزغبي إطلالة أنيقة جدًا بفستان أكثر من رائع، تميّز بلونه الأخضر الفاتح، واتّسم بفتحة عند أسفل الخصر أضافت لمسة أنثوية مميزة على اللوك. أما القسم الأكثر تميّزاً في هذا التصميم، فهو السفلي، حيث جاء بقماش فضفاض تمامًا مثل فساتين الأميرات. وأكملت نوال إطلالتها بحذاء كعب عالِ من اللون الأصفر.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت نوال الزغبي تسريحة الكعكة المنخفضة، ومكياج سموكي تميّز باللون الزهري الفاتح للعيون، والذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه بلون ناعم بتناسب مع إطلالتها.

وحصدت صور نوال الزغبي تفاعلًا واسعًا من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ ترك لها المتابعون الكثير من التعليقات التي أثنت على إطلالتها وجمالها.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت في شهر مارس الماضي، أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “لسه باجي على بالك”، من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نور. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج المبدع فادي حداد وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة على “يوتيوب”.

وعادت نوال من خلال أغنية “لسه باجي على بالك” للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما الكبير في أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.