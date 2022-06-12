جديد ياسمينا مع لايف ستايلز ستوديوز.. أغنية ايقاعية بعنوان “لما تغنيلي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أحدث إنتاجاتها الغنائية، أغنية “لما تغنيلي” للفنانة المصرية الشابة ياسمينا في أول تعاون بين الطرفين.

وصدرت أغنية “لما تغنيلي” على طريقة الفيديو كليب، حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز، وحمل توقيع المخرج متيم السراج، وجاء الكليب في مشهدية بسيطة عكست أجواء الأغنية الايقاعية والايجابية.

وجاءت أغنية “لما تغنيلي” باللهجة المصرية، وبقالب غنائي سريع، حيث اللحن الايقاعي الراقص، والتوزيع الموسيقي الذي تناغم مع اللحن من حيث الجمل السريعة، وجاء النص سهلاً في تركيبته وفكرته.

وأعربت ياسمينا عن سعادتها بطرح أغنية “لما تغنيلي” التي تُعد خامس أغنياتها، واصفةً تعاونها مع لايف ستايلز ستوديوز بأنه اضافة كبيرة.

جدير بالذكر أن أغنية “لما تغنيلي” من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان سامر ابو طالب وتوزيع عمر اسماعيل.